Pixel 10 может лишиться этих главных функций: подробности

Базовая модель нового Pixel 10 обещает сочетание как приятных нововведений, так и неожиданных компромиссов. Смартфон лишится ряда важных функций, которые уже присутствуют в других моделях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Без паровой камеры и Wi-Fi 7

Pixel 10 не будет оснащен паровой камерой охлаждения, которая помогает справляться с перегревом и положительно влияет на производительность. Аналогично, такая система отсутствовала и в прошлогоднем Pixel 9.

Кроме того, смартфон, вероятно, не получит поддержку Wi-Fi 7, что удивительно, учитывая, что у Pixel 9 эта технология уже была реализована.

Урезанная стабилизация и без "ультразумов"

Ранее сообщалось, что серия Pixel 10 должна получить улучшенную стабилизацию при видеосъемке, однако, как утверждается в свежем отчете, базовая модель не будет обладать этой функцией.

Также мимо нее пройдет и новая технология Ultra Res Zoom - улучшенная версия Super Res Zoom, которая ранее позволяла увеличивать изображение до 8 раз. Ultra Res Zoom якобы предложит еще больший диапазон приближения, но будет доступна только в более дорогих моделях серии.

Дизайн и дата релиза

С точки зрения внешнего вида, Pixel 10 получит матовые боковые грани и глянцевую заднюю панель. Официальный релиз серии ожидается 20 августа, однако окончательные технические характеристики и цена смартфонов пока не раскрываются.