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Півтора року були в окупації. ВМС та розвідка повернули додому десантників

Фото: ВМС та розвідка повернули додому двох десантників (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українським військовим вдалося повернути на підконтрольну Україні територію двох десантників. Вони з початку повномасштабної війни переховувалися на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

Спецоперацію з повернення двох військових Десантно-штурмових військ провели бійці Військово-морських сил та Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два українських десантники від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території. Вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони переховувалися завдяки місцевим мешканцям.

Спецпідрозділ ВМС "Ангели" провели евакуацію бійців, вогневе прикриття під час виходу групи забезпечували Десантно-штурмові війська.

Таким чином двох військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.

 

Повернення полонених 

Варто зазначити, раніше в ГУР наголошували, що єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими. У квітні керівник військової розвідки  Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх". Проте пізніше він заявив, що є певні труднощі у цьому питанні.

Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула додому ще 22 захисників.

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