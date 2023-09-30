Полтора года были в оккупации. ВМС и разведка вернули домой десантников

Спецоперацию по возвращению двух военных Десантно-штурмовых войск провели бойцы Военно-морских сил и Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два украинских десантника с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории. Они участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они прятались благодаря местным жителям.

Спецподразделение ВМС "Ангелы" провели эвакуацию бойцов, огневое прикрытие при выходе группы обеспечивали Десантно-штурмовые войска.

Таким образом двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию.

Возвращение пленных

Стоит отметить, ранее в ГУР заявляли, что единые переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными. В апреле руководитель военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех". Однако позже он заявил, что есть определенные сложности в этом вопросе.

Последний обмен пленными произошел 7 августа. Тогда Украина вернула домой еще 22 защитника.