Півтора десятка атак та майже дві роти втрат у РФ. Яка ситуація на таврійському напрямку

Українські військові відбили 15 атак окупантів на Таврійському напрямку та завдали ворогу втрат майже в дві роти. Російські війська продовжують наступати біля Мар'їнки та Авдіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайськ, Карлівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Новосілка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного.
На Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області.
Нікополь на Дніпропетровської області (пошкоджено 7 приватних житлових будинків).
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, атакувавши позиції ЗСУ 15 разів. Але українські військові дали гідну відсіч і противнику довелося відійти, втративши майже дві роти особового складу та 16 одиниць озброєння та техніки. Загалом ворог здійснив 322 обстрілів за добу.
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