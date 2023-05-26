Полтора десятка атак и почти две роты потерь у РФ. Какая ситуация на таврическом направлении

Украинские военные отбили 15 атак оккупантов на Таврическом направлении и нанесли врагу потери почти в две роты. Российские войска продолжают наступать у Марьинки и Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайск, Карловка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного.
На Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области.
Никополь Днепропетровской области (повреждены 7 частных жилых домов).
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, атаковав позиции ВСУ 15 раз. Но украинские военные дали достойный отпор и противнику пришлось отойти, потеряв почти две роты личного состава и 16 единиц вооружения и техники. Всего враг совершил 322 обстрела в сутки.
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