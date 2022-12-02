На півтисячі більше. Підтверджені втрати армії РФ сильно зросли

Підтверджені втрати російської армії внаслідок вторгнення в Україну різко зросли за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

З попереднього зведення від 18 листопада до списку додалися 503 імені. 104 із них, або кожен п'ятий — це мобілізовані. Всього з початку мобілізації підтверджено загибель 363 покликаних чоловіків. Здебільшого мобілізовані гинули на Херсонському напрямку та в Луганській області.

"Медіазона" спільно з ВВС та командою волонтерів поіменно підтвердила загибель 9504 російських солдатів і офіцерів.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ втратив на війні проти України 15% свого бойового складу. З початку вторгнення РФ в Україну як мінімум 12 кораблів та катерів Чорноморського флоту було втоплено або сильно пошкоджено.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.

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