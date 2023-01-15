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Півсотні будинків, школи та дитсадки. В Кривому Розі розповіли про наслідки атаки РФ

Фото: в Кривому Розі розповіли про наслідки атаки РФ (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

До півночі на місці вчорашнього удару ворожої ракети в Кривому Розі працювали рятівні, аварійні та комунальні служби. Постраждало близько 50 приватних будинків, 3 школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Комунальні служби та енергетики продовжують роботи з відновлення водо-, газо- та електропостачання", - додам він.

За словами Вілкула, вже сьогодні з ранку працюють 4 спеціальні групи, вони більш докладно обстежують пошкодження, насамперед приватних будинків, і людям буде надано допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.

"Також, на підставі актів обстеження людям, чиї будинки постраждали, потім буде надано допомогу від міста", - констатував очільник міста.

Як повідомлялось, у суботу, 14 січня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Силам ППО вдалось збити чотири ракети, однак було зафіксовано потрапляння в приватний сектор. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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