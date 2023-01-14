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У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

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Кривий Ріг, Субота 14 січня 2023 18:16
У Кривому Розі пролунали звуки вибухів Фото: У Кривому Розі пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Поки офіційні джерела інформацію про вибухи не коментують. Жителям рекомендується пройти в укриття.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що було чутно два вибухи.

Оновлено 18:21

Очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів громади нічого не фіксувати та не викладати у соціальні мережі.

"Кривий Ріг - Слава ППО. Ракети ще в небі - залишайтесь в укриттях", - додав Вілкул.

Оновлено 19:02

Вілкул заявив, що було збито 4 ракети.

"Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена", - заявив очільник міста.

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Детальніше про наслідки удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.

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