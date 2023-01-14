У суботу, 14 січня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. Поки офіційні джерела інформацію про вибухи не коментують. Жителям рекомендується пройти в укриття. Місцеві Telegram-канали зазначають, що було чутно два вибухи. Оновлено 18:21 Очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів громади нічого не фіксувати та не викладати у соціальні мережі. "Кривий Ріг - Слава ППО. Ракети ще в небі - залишайтесь в укриттях", - додав Вілкул. Оновлено 19:02

Вілкул заявив, що було збито 4 ракети. "Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена", - заявив очільник міста.