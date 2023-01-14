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В Кривому Розі ракета влучила в приватний сектор. Є жертва

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Кривий Ріг, Субота 14 січня 2023 19:03
В Кривому Розі ракета влучила в приватний сектор. Є жертва Фото: в Кривому Розі ракета влучила в приватний сектор (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим вдалось збити чотири ракети у Кривому Розі. Але ще одна влучила у жилий сектор поруч з об'єктом інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Вілкула.

За його даними, вечором суботи, 14 січня, відбулась ще одна ракетна атака на місто. Силам ППО вдалось збити чотири ракети, однак зафіксовано потрапляння в приватний сектор.

Відомо, що було пошкоджено 6 приватних будинків. Також є одна жертва, а ще одна людина - поранена.

"Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятівні та аварійні служби", - написав Вілкул.

Інформацію про приліт також підтвердив голова Дніпропетровськоїі ОДВ Валентин Резніченко. Він опублікував фото з місця влучання ракети.

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Детальніше про наслідки удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.

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