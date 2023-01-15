Полсотни домов, школы и детсады. В Кривом Роге рассказали о последствиях атаки РФ

До полуночи на месте вчерашнего удара вражеской ракеты в Кривом Роге работали спасательные, аварийные и коммунальные службы. Пострадали около 50 частных домов, 3 школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Коммунальные службы и энергетики продолжают работы по восстановлению водо-, газо- и электроснабжения", - добавил он.

По словам Вилкула, уже сегодня с утра работают 4 специальные группы, они более подробно обследуют повреждения, прежде всего частных домов, и людям будет предоставлена помощь стройматериалам для первоочередных восстановительных работ.

"Также на основании актов обследования людям, чьи дома пострадали, потом будет предоставлена помощь от города", - констатировал глава города.