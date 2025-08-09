За півроку ДТЕК інвестував 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,3 млрд грн у підвищення надійності електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Наші енергетики за перші півроку провели ремонти 634 трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів та майже 3 тис. інших енергооб’єктів. У першому півріччі 2025 року ми інвестували майже 2,3 млрд грн в нове будівництво, технічне переоснащення та реконструкцію електричних мереж та енергообладнання", - наголосила Аліна Бондаренко, генеральна директорка "ДТЕК Мережі".

Зазначається, що за перші півроку енергетики провели 65% від запланованих ремонтів енергооб’єктів мереж. Зокрема, вони відремонтували обладнання на понад 3,5 тис. енергооб’єктах в Дніпропетровській, Київській, Одеській областях і столиці.

Загалом з початку 2025 року енергетики модернізували 3 трансформаторні і 4 розподільчі підстанції, побудували 7 нових трансформаторних пунктів.

В ДТЕК підкреслили, що планові ремонтні роботи і інвестиції в модернізацію електромереж спрямовані на підвищення надійності електропостачання для мільйонів клієнтів у столиці та регіонах.