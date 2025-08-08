За півроку ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків

За шість місяців цього року компанія ДТЕК сплатила 24,3 млрд грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків - на чверть більше, ніж за той самий період 2024-го", - йдеться в ньому.

Зазначається, що таке зростання стало можливим завдяки стабільній роботі енергетиків у надскладних умовах, а також через інвестиції у виробництво.

"Кожна гривня цих податків - це підтримка армії, відновлення громад, зарплати лікарям і вчителям, допомога тим, хто потребує її найбільше", - підкреслили в ДТЕК.