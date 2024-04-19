Півроку боїв за Новомихайлівку: бійці ЗСУ знищили понад 300 одиниць техніки РФ

Українські воїни ведуть бої за село Новомихайлівка у Донецькій області вже пів року. Росіяни втратили на цій ділянці фронту понад 300 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Військові уточнили, що вже шість місяців триває жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало лише півтори тисячі людей.
"Окупанти мало не щодня кидають в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодують піхоти", - пишуть у Генштабі.
Зазначається, що українським воїнам вдалося знищити вже 314 одиниць ворожої техніки. На поточний момент це підтверджена інформація.
Росіяни продовжують вести свій наступ у районі Донецька. За останні місяці вони просунулися в районі Мар'їнки та Авдіївки.
У Генштабі сьогодні повідомили, що на фронті протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони на трьох напрямках у Донецькій області.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 457 830 військових.
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