Півроку боїв за Новомихайлівку: бійці ЗСУ знищили понад 300 одиниць техніки РФ

Військові уточнили, що вже шість місяців триває жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало лише півтори тисячі людей.

"Окупанти мало не щодня кидають в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодують піхоти", - пишуть у Генштабі.

Зазначається, що українським воїнам вдалося знищити вже 314 одиниць ворожої техніки. На поточний момент це підтверджена інформація.