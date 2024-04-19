Ситуація на фронті сьогодні 19 квітня

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони на трьох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Впродовж минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Орлівка Сумської області ;

; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області ;

; Невське Луганської області ;

; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області ;

; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області ;

; Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції наших захисників у районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників поблизу Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.