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Полгода боев за Новомихайловку: бойцы ВСУ уничтожили более 300 единиц техники РФ

Архівне фото: ЗСУ знищили понад 300 одиниць техніки РФ біля Новомихайлівки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины ведут бои за село Новомихайловка в Донецкой области уже полгода. Россияне потеряли на этом участке фронта более 300 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Военные уточнили, что уже шесть месяцев продолжается жестокая битва за маленькое село, где раньше проживало всего полторы тысячи человек.

"Оккупанты чуть ли не ежедневно бросают в атаку танки, боевые бронированные машины, не жалеют пехоты", - пишут в Генштабе.

Отмечается, что украинским воинам удалось уничтожить уже 314 единиц вражеской техники. На текущий момент это подтвержденная информация.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают вести свое наступление в районе Донецка. За последние месяцы они продвинулись в районе Марьинки и Авдеевки.

В Генштабе сегодня сообщили, что на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в трех направлениях в Донецкой области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 457 830 военных.

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Российская ФедерацияДонецкая областьВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине