Полгода боев за Новомихайловку: бойцы ВСУ уничтожили более 300 единиц техники РФ

Военные уточнили, что уже шесть месяцев продолжается жестокая битва за маленькое село, где раньше проживало всего полторы тысячи человек.

"Оккупанты чуть ли не ежедневно бросают в атаку танки, боевые бронированные машины, не жалеют пехоты", - пишут в Генштабе.

Отмечается, что украинским воинам удалось уничтожить уже 314 единиц вражеской техники. На текущий момент это подтвержденная информация.