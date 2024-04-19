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Дві ППО, три ракети та майже 900 окупантів. Втрати РФ в Україні за добу

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 08:19
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Дві ППО, три ракети та майже 900 окупантів. Втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 квітня, становили 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 457 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО та три ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 457830 (+870) осіб ліквідовано;
  • танків - 7205 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 13852 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 11658 (+21) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 762 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27) од.;
  • крилаті ракети - 2096 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од.;
  • спеціальна техніка - 1915 од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони на трьох напрямках на Донеччині.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті в Україні продовжуються позиційні бої на більшості напрямків. Фіксується просування російських загарбників на північний захід від Авдіївки, а українські захисники відбили певні позиції у районі села Бердичі.

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