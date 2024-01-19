На півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (фото)

Мобільні вогневі групи провели навчання на півночі України. Екіпажі тренувалися відбивати повітряні атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.
"В Північній операційній зоні підрозділи Сил оборони продовжують вдосконалювати свою майстерність та професіоналізм. З військовослужбовцями щоденно проводяться комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки", - йдеться у повідомленні.
Нещодавно на півночі України відбулись тренування мобільних вогневих груп. До навчань залучалися підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.
Військові готуються до відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та захисту населення.
Командування Об'єднаних сил ЗСУ зазначає, що ворог постійно змінює способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування мобільних вогневих груп проводяться постійно.
Фото: на півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Мобільні вогневі групи ППО були створені в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні 2022 року. Здебільшого мобільна ППО знищує дрони-камікадзе, які російські окупанти випускають по Україні.
Мобільні групи мають позашляховики, на які встановлені переносні зенітно-ракетні комплекси, кулемети з зенітним прицілом чи інше озброєння.
На тлі можливого посилення ракетних та дронових атак з боку РФ в Україні почали формувати нові вогневі групи ППО. Зокрема, їх створювали на півночі України.
Також нещодавно українські захисники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ.
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