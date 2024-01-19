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На севере Украины прошли учения мобильных групп ПВО (фото)

Фото: на севере Украины прошли учения мобильных групп ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталья Юрченко

Мобильные огневые группы провели учения на севере Украины. Экипажи тренировались отбивать воздушные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

"В Северной операционной зоне подразделения Сил обороны продолжают совершенствовать свое мастерство и профессионализм. С военнослужащими ежедневно проводятся комплексные занятия по тактической и психологической подготовке", - говорится в сообщении.

Недавно на севере Украины прошли тренировки мобильных огневых групп. К учениям привлекались подразделения, на направлении работы которых системно выявляют наибольшую угрозу вражеских атак с воздуха.

Военные готовятся к отражению воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры и защите населения.

Командование Объединенных сил ВСУ отмечает, что враг постоянно меняет способы применения дронов-камикадзе. Поэтому тренировки мобильных огневых групп проводятся постоянно.

 

Фото: на севере Украины прошли учения мобильных групп ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Мобильная ПВО

Мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России весной 2022 года. В большинстве мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.

Мобильные группы имеют внедорожники, на которые установлены переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы с зенитным прицелом или другое вооружение.

На фоне возможного усиления ракетных и дроновых атак со стороны России в Украине начали формировать новые огневые группы ПВО. В частности, они создавались на севере Украины.

Также недавно украинские защитники показали, как мобильные огневые группы ПВО работают по дронам РФ.

 

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