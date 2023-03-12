На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа: гасінню посприяв дощ

У турецькій провінції Кастамону, що на півночі країни, спалахнула лісова пожежа. Полум'я вже вдалося погасити - посприяв дощ.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За даними телеканалу, загорання сталося у районі Доганюрт. Вогонь поширювався швидко, на місце події оперативно прибули пожежні бригади. Через кілька годин стихію вдалося приборкати - посприяла дощова погода. Наразі тривають роботи з охолодження, збитки з'ясовуються.