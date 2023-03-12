ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа: гасінню посприяв дощ

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 02:49
На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа: гасінню посприяв дощ Фото: На півночі Туреччини спалахнула лісова пожежа (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У турецькій провінції Кастамону, що на півночі країни, спалахнула лісова пожежа. Полум'я вже вдалося погасити - посприяв дощ.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За даними телеканалу, загорання сталося у районі Доганюрт.

Вогонь поширювався швидко, на місце події оперативно прибули пожежні бригади. Через кілька годин стихію вдалося приборкати - посприяла дощова погода.

Наразі тривають роботи з охолодження, збитки з'ясовуються.

Нагалаємо, на південному сході Туреччини 11 березня стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,0 бала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Турция
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації