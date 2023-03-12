На севере Турции вспыхнул лесной пожар: тушению поспособствовал дождь
Фото: На севере Турции вспыхнул лесной пожар (pixabay.com)
В турецкой провинции Кастамону, что на севере страны, вспыхнул лесной пожар. Пламя уже удалось погасить - поспособствовал дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
По данным телеканала, возгорание произошло в районе Доганюрт.
Огонь распространялся быстро, к месту происшествия оперативно прибыли пожарные бригады. Через несколько часов стихию удалось обуздать - посодействовала дождливая погода.
Сейчас продолжаются работы по охлаждению, ущерб выясняется.
Напомним, на юго-востоке Турции 11 марта произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 4,0 балла.
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