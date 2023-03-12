На севере Турции вспыхнул лесной пожар: тушению поспособствовал дождь

В турецкой провинции Кастамону, что на севере страны, вспыхнул лесной пожар. Пламя уже удалось погасить - поспособствовал дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

По данным телеканала, возгорание произошло в районе Доганюрт. Огонь распространялся быстро, к месту происшествия оперативно прибыли пожарные бригады. Через несколько часов стихию удалось обуздать - посодействовала дождливая погода. Сейчас продолжаются работы по охлаждению, ущерб выясняется.