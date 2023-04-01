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На півночі Ростова пролунав вибух: що відомо

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Ростов-на-Дону, Субота 01 квітня 2023 22:53
На півночі Ростова пролунав вибух: що відомо Фото: на півночі Ростова пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу ввечері, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Судячи з записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів.

Наразі офіційної інформації від влади немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про "бавовну", яка сталася практично одночасно в Бєлгородській та Курській області РФ.

Також раніше ми писали, що у четвер ввечері, 30 березня, жителі російського міста Бєлгород чули гучні звуки, схожі на вибухи.

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