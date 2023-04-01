На севере Ростова раздался взрыв: что известно
Фото: на севере Ростова раздался взрыв (Getty Images)
В субботу вечером, 1 апреля, в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 21:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей.
Официальной информации от властей пока нет.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о "хлопке", который произошел практически одновременно в Белгородской и Курской области РФ.
Также ранее мы писали, что в четверг вечером, 30 марта, жители российского города Белгорода слышали громкие звуки, похожие на взрыв.
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