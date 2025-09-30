UA

Війна в Україні

На півночі Польщі знайшли ще один уламок російського дрона

Фото: на півночі Польщі знайшли ще один уламок російського дрона (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військова жандармерія у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі розпочала перевірку після виявлення на її території уламків російського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу жандармерії у соцмережі Х та RMF FM.

Зазначається, що відділ військової жандармерії у Вармінсько-Мазурському воєводстві "здійснює оперативні дії на місці виявлення невпізнаного літального об'єкта".

За інформацією RMF FM, уламки безпілотника виявив комбайнер на кукурудзяному полі.

Правоохоронці попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників у 11 населених пунктах, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.і.

Також, за інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Водночас 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

