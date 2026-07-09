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На півночі Малі атакували колону із сотнями російських найманців, - Reuters

20:15 09.07.2026 Чт
2 хв
Відповідальність за напад вже взяло на себе збройне угруповання FLA
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Малі напали на конвой, в якому було понад 200 росіян (Getty Images)

Сьогодні вранці на півночі Малі потрапив під обстріл військовий конвой, в якому було понад 200 російських найманців, а також місцеві солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військова техніка рухалася до північного міста Анефіс, де наразі тривають запеклі бойові дії.

Сусідній Нігер, який виступає союзником чинної влади Малі, надав заблокованим підрозділам повітряну підтримку під час боїв. Офіційні речники армії Малі та військове керівництво Нігеру наразі не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Відповідальність за атаку офіційно взяв на себе речник збройного угруповання "Фронт визволення Азавада" (FLA). Водночас залишається невідомим, чи причетна до цієї операції інша радикальна організація - "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM).

За інформацією джерел агентства, це вже не перший подібний інцидент за останні дні. На початку цього тижня бойовики влаштували схожу засідку на інший військовий конвой, який просувався у північному напрямку.

Нагадаємо, Росія створила в Африці розгалужену мережу вербування найманців для війни проти України. Під виглядом працевлаштування Кремль залучає громадян майже 40 африканських країн до служби у своєму війську.

Зазначимо, РФ активно використовує африканські держави для обходу міжнародних санкцій, вербування нових бійців, а також отримання доступу до важливих природних ресурсів.

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