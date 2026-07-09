На севере Мали атаковали колонну с сотнями российских наемников, - Reuters

Военная техника двигалась к северному городу Анефис, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

Соседний Нигер, выступающий союзником действующей власти Мали, предоставил заблокированным подразделениям воздушную поддержку во время боев. Официальные спикеры армии Мали и военное руководство Нигера пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Ответственность за атаку официально взял на себя спикер вооруженной группировки "Фронт освобождения Азавада" (FLA). В то же время, остается неизвестным, причастна ли к этой операции другая радикальная организация - "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM).

По информации источников агентства, это уже не первый подобный инцидент за последние дни. В начале этой недели боевики устроили похожую засаду на другой военный конвой, продвигавшийся в северном направлении.