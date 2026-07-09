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На севере Мали атаковали колонну с сотнями российских наемников, - Reuters

20:15 09.07.2026 Чт
2 мин
Ответственность за нападение уже взяла на себя вооруженная группировка FLA
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Мали напали на конвой, в котором находилось более 200 россиян (Getty Images)

Сегодня утром на севере Мали попал под обстрел военный конвой, в котором находились более 200 российских наемников, а также местные солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военная техника двигалась к северному городу Анефис, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

Соседний Нигер, выступающий союзником действующей власти Мали, предоставил заблокированным подразделениям воздушную поддержку во время боев. Официальные спикеры армии Мали и военное руководство Нигера пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Ответственность за атаку официально взял на себя спикер вооруженной группировки "Фронт освобождения Азавада" (FLA). В то же время, остается неизвестным, причастна ли к этой операции другая радикальная организация - "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM).

По информации источников агентства, это уже не первый подобный инцидент за последние дни. В начале этой недели боевики устроили похожую засаду на другой военный конвой, продвигавшийся в северном направлении.

Напомним, Россия создала в Африке разветвленную сеть вербовки наемников для войны против Украины. Под видом трудоустройства Кремль привлекает граждан почти 40 африканских стран в службу в своем войске.

Отметим, РФ активно использует африканские государства для обхода международных санкций, вербовки новых бойцов, а также получения доступа к важным природным ресурсам.

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