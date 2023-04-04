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На півночі Криму вночі чули вибухи: постраждала ферма з окупантами, - ЗМІ

Ілюстративне фото: на півночі Криму вночі чули вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Армянську, на півночі Криму, близько 2:00 чули гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що під атаку могла потрапити ферма, де розташовувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Повідомляється, що дрони атакували покинуту ферму, де розташовувалися російські солдати, після чого виникла пожежа.

Окрім того, місцеві жителі також повідомляли, що чули кілька вибухів.

Додамо, що офіційно події у Криму не коментували ні в Україні, ні у Росії.

Зазначимо, що російські військові встановлюють зуби дракона на сході Криму - хочуть продовжити їх до моря.

Раніше повідомлялося, що 29 березня в Гвардійському, що за 22 км від Сімферополя, чули звук схожий на вибух. Поряд із селищем знаходиться авіабаза, яку використовують росіяни.

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