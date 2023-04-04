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На севере Крыма ночью слышали взрывы: пострадала ферма с оккупантами, - СМИ

Иллюстративное фото: на севере Крыма ночью слышали взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Армянске, на севере Крыма, около 2:00 слышали громкие взрывы. Местные сообщают, что под атаку могла попасть ферма, в которой располагались оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что дроны атаковали заброшенную ферму, где располагались российские солдаты, после чего возник пожар.

Кроме того, местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Добавим, что официально события в Крыму не комментировали ни в Украине, ни в России.

Отметим, что российские военные устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма - хотят продлить их до моря.

Ранее сообщалось, что 29 марта в Гвардейском, что в 22 км от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв. Рядом с поселком находится авиабаза, которую используют россияне.

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