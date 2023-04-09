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На півночі Криму окупанти встановили ППО (відео)

Фото: на півночі Криму окупанти встановили ППО "Панцир-С" (defence-ua.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Біля мосту в Джанкої поставили "Панцир-С". Тривожно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 8 квітня у Феодосії пролунали вибухи. Пізніше окупанти розповіли, що над Феодосією було нібито збито ракету.

Зазначимо, що за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. Про це свідчать супутникові знімки.

Нагадаємо, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

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