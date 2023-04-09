RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На севере Крыма оккупанты установили ПВО (видео)

Фото: на севере Крыма оккупанты установили ПВО "Панцирь-С" (defence-ua.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, оккупанты установили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"У моста в Джанкое поставили "Панцирь-С". Тревожно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 апреля в Феодосии прогремели взрывы. Позже оккупанты рассказали, что над Феодосией была якобы сбита ракета.

Отметим, что за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Напомним. 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримПВОДжанкой