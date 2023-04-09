На севере Крыма оккупанты установили ПВО (видео)

В Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, оккупанты установили ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"У моста в Джанкое поставили "Панцирь-С". Тревожно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 апреля в Феодосии прогремели взрывы. Позже оккупанты рассказали, что над Феодосией была якобы сбита ракета.

Отметим, что за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Напомним. 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

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