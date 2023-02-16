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На півночі Криму в Армянську пролунали гучні вибухи

Фото: на півночі Криму в Армянську пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Армянську на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Згідно зі словами очевидців, на півночі Криму було добре чути гучні три вибухи. Інші ж стверджують про роботу ППО.

Наразі окупаційна "влада" Криму жодним чином не прокоментувала ситуацію в Армянську.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово окупованому Криму партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії.

Також нещодавно в Севастополі сталась велика пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох було госпіталізовано.

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