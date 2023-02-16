На севере Крыма в Армянске раздались громкие взрывы

В Армянске на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждают о работе ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
По словам очевидцев, на севере Крыма было хорошо слышно громкие три взрыва. Остальные же утверждают о работе ПВО.
Пока оккупационная "власть" Крыма никоим образом не прокомментировала ситуацию в Армянске.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Крыму партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии.
Также недавно в Севастополе произошел большой пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.
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