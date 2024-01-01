На півночі Іраку збили ударний дрон, який намагався атакувати військову базу США

Терористичне угруповання під назвою "Ісламський опір в Іраку" заявило, що запустило безпілотник для атаки на базі США. За словами джерел у силових структурах, жертв та збитків інфраструктурі немає.

Американські та міжнародні сили, що базуються в Іраку і по той бік кордону в Сирії, перебувають у стані підвищеної бойової готовності на тлі десятків атак на їхні бази з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Повідомляється, що атака безпілотника відбулася менш ніж через 24 години після того, як у суботу ввечері було збито два дрони біля військової бази на півночі Іраку Аль-Харір, на якій також розміщені сили США.

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед аль-Судані наказав провести розслідування у координації з курдськими регіональними силами безпеки та пообіцяв притягнути до відповідальності винних.

Що передувало

У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку.

Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, що пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані і двоє інших було поранено.

Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на утримання Ірану і груп бойовиків, які підтримували Тегеран, від атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.