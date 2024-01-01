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На севере Ирака сбили ударный дрон, который пытался атаковать военную базу США

Фото: в Ираке сбили ударный дрон, который хотел атаковать базу США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Системы обороны аэродрома сбили вооруженный беспилотник над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются силы США и других международных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Террористическая группировка под названием "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что запустила беспилотник для атаки по базе США. По словам источников в силовых структурах, жертв и ущерба инфраструктуре нет.

Американские и международные силы, базирующиеся в Ираке и по ту сторону границы в Сирии, находятся в состоянии повышенной боевой готовности на фоне десятков атак на их базы с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Сообщается, что атака беспилотника произошла менее чем через 24 часа после того, как в субботу вечером были сбиты два дрона возле военной базы на севере Ирака ​​Аль-Харир, на которой также размещены силы США.

Премьер-министр Ирака Мухаммед аль-Судани приказал провести расследование в координации с курдскими региональными силами безопасности и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Что предшествовало

В понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате дроновой атаки связывающих с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что воздушные удары американцев по целям в Ираке были направлены на удержание Ирана и поддерживаемых Тегераном групп боевиков от атак на американский персонал и объекты на Ближнем Востоке.

 

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