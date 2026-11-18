Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська вдарили по мостах Києва балістичними ракетами.

Після цього закрили Південний і Північний мости, а на інших переправах ввели тимчасові обмеження.

Пізніше Південний міст частково відкрили для руху автотранспорту. Проте є деякі обмеження, поки його остаточно не відремонтують після російських атак.