Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска ударили по мохтам Киева баллистическими ракетами.

После этого закрыли Южный и Северный мосты, а на других переправах были введены временные ограничения.

Позже Южный мост частично был открыт для движения автотранспорта. Тем не менее, есть некоторые ограничения, пока его окончательно не отремонтируют после российских атак.