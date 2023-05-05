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У Північному морі різко побільшало кораблів РФ: у чому причина

Фото: кількість кораблів РФ у Північному морі різко збільшилася (twitter.com/StraitsSights)
Автор: Максим Шушко

Російські кораблі помітили в акваторії Північного моря, Норвегія очікує зростання активності РФ у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .

Зазначається, що російські військові суди провадять діяльність, пов'язану з днем перемоги 9 травня. Нині у Північному морі діють кілька кораблів, що значно більше, ніж було в останні роки.

"Травень і червень - напружений період навчань наших та союзних сил оборони. Тому ми перебуваємо в періоді, коли очікується значна діяльність союзників - і Росії - на морі неподалік нас", - зазначили норвезькі Сили оборони.

У відомстві додали, що російські кораблі не порушують закону, оскільки перебувають у міжнародних водах.

Раніше ми писали країни Північної Європи: Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підтримали членство України у Євросоюзі та НАТО .

Нагадаємо, уряд Норвегії збільшить фінансування українських біженців .

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НорвегияВійська РФ