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У Норвегії збільшать фінансування українських біженців: деталі

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Четвер 04 травня 2023 13:24
У Норвегії збільшать фінансування українських біженців: деталі Фото: Українські біженці в Норвегії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Норвегії виділить більше грошей для біженців із України у переглянутому бюджеті на 2023 рік.

Прогнозується, що кількість прохачів притулку зросте і знадобиться більше житла для них, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thelocal.no.

Новий бюджет на 2023 рік буде оприлюднений наприкінці травня.

"Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розселити загалом 35 000 біженців у 2023 році. Але останні прогнози показують, що їх може бути навіть більше", – заявила міністр праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен.

Згідно з новим прогнозом, у Норвегії може знадобитися розмістити до 43 тисяч біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування у низці регіонів.

Муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (до 17 млн євро). Ці гроші додадуть до того фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

У Норвегії збільшать фінансування українських біженців: деталіФото: Прийом біженців у Норвегії (gettyimages.com)

Окрема вартість витрат – навчання біженців норвезької мови. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.

"Важливо, щоб муніципалітети, які розселили біженців, підтримували їх при виході на роботу. Багатьом людям потрібно більше року навчання, загалом його продовжать до 18 місяців", – зазначила міністр.

Курси пропонують спланувати так, щоб українці могли поєднувати їх із роботою.

Уряд Норвегії також виділить близько 180 млн крон (15 млн євро) на повторні субсидії на оренду житла для біженців.

Нагадаємо, ми писали, які країни Східної Європи скорочують фінансову підтримку українців.

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