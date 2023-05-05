В Северном море резко увеличилось количество кораблей РФ: в чем причина

Российские корабли заметили в акватории Северного моря, Норвегия ожидает роста активности РФ в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.
Отмечается, что русские военные суда осуществляют деятельность, связанную с днем победы 9 мая. Сейчас в Северном море действуют несколько кораблей, что значительно больше, чем было в последние годы.
"Май и июнь - напряженный период учений наших и союзных сил обороны. Поэтому мы находимся в периоде, когда ожидается значительная деятельность союзников - и России - на море неподалеку от нас", - отметили норвежские Силы обороны.
В ведомстве добавили, что российские корабли не нарушают закон, поскольку находятся в международных водах.
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