На північному кордоні будують потужну систему інженерних загороджень. Наєв показав відео

На кордоні України з Росією та Білоруссю Сили оборони продовжують збільшувати кількість та ефективність мобільних вогневих груп ППО Також триває контрдиверсійна робота - розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва та Facebook командування.

Як повідомив Наєв, тільки протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони державного кордону України у Північній операційній зоні збільшено на 63 відсотки.

За словами командувача, обстановка в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати ДРГ, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено.

"Проте, ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне - розбудовуються оборонні рубежі та створюються потужна система інженерних загороджень", - розповів Наєв.

Він наголосив, що все це робиться для того, щоб українці почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти в подальшому, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Також командувач розповів, що дані позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківської області. Вони робляться за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості.

Безпосередньо, кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом утворюється система інженерних загороджень, як невибухових, так і вибухових.

"В подальшому, після того, як цивільні організації завершать тут свої роботи, визначені ділянки будуть щільно заміновані. Таким чином, ми утворюємо об’єкт, який за своїми оборонними можливостями має стримати наступ як мінімум батальйону ворожих сил. З РОПів створюється ціла оборонна смуга, яка, своєю чергою, здатна стримувати значно більші військові з’єднання", - пояснив Наєв.

Роль Білорусі у війні РФ проти України та ситуація на кордоні

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас прикордонники продовжують укріплювати кордон України з Білоруссю, облаштовують загородження різних типів.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.