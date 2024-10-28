Північнокорейські військові розпочали злагодження в Курській області, - ЦНС

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Курської області. Там вони розпочали злагодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За інформацією небайдужого населення Курської області, понад 3 тисячі найманців з КНДР розпочали злагодження на місцевості", - пише ЦНС.
Північнокорейських військових навчають на низці полігонів, особовий склад підвозять переважно вночі. При цьому разом з солдатами на полігони привозять співробітників посольства КНДР, які допомагають з перекладом, а також спостерігають за солдатами.
У ЦНС уточнюють, що поки невідомо, коли північнокорейських солдатів можуть направити до зони бойових дій і скільки триватиме злагодження. Місця розташування військових відомі.
Нагадаємо, минулого тижня Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило, що перші північнокорейські солдати прибули до Курської області.
До цього військових КНДР фіксували лише у східній частині РФ, куди їх перекинули з Північної Кореї на кораблях.
Спікер оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Північ" Вадим Мисник сьогодні розповів, що бойового контакту в українських захисників з північнокорейськими військовими не було.
При цьому видання NYT з посиланням на українського підполковника написало, що спільний наступ російських та північнокорейських солдатів може розпочатися найближчим часом.
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