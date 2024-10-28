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Північнокорейські військові розпочали злагодження в Курській області, - ЦНС

Ілюстративне фото: солдати КНДР розпочали злагодження в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Курської області. Там вони розпочали злагодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією небайдужого населення Курської області, понад 3 тисячі найманців з КНДР розпочали злагодження на місцевості", - пише ЦНС.

Північнокорейських військових навчають на низці полігонів, особовий склад підвозять переважно вночі. При цьому разом з солдатами на полігони привозять співробітників посольства КНДР, які допомагають з перекладом, а також спостерігають за солдатами.

У ЦНС уточнюють, що поки невідомо, коли північнокорейських солдатів можуть направити до зони бойових дій і скільки триватиме злагодження. Місця розташування військових відомі.

Солдати КНДР у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило, що перші північнокорейські солдати прибули до Курської області.

До цього військових КНДР фіксували лише у східній частині РФ, куди їх перекинули з Північної Кореї на кораблях.

Спікер оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Північ" Вадим Мисник сьогодні розповів, що бойового контакту в українських захисників з північнокорейськими військовими не було.

При цьому видання NYT з посиланням на українського підполковника написало, що спільний наступ російських та північнокорейських солдатів може розпочатися найближчим часом.

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