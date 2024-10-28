Северокорейские военные начали слаживание в Курской области, - ЦНС

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, на прошлой неделе Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область.

До этого военных КНДР фиксировали только в восточной части РФ, куда их перебросили из Северной Кореи на кораблях.

Спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник сегодня рассказал, что боевого контакта у украинских защитников с северокорейскими военными не было.

При этом издание NYT со ссылкой на украинского подполковника написало, что совместное наступление российских и северокорейских солдат может начаться в ближайшем будущем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.