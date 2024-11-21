З натяком на Storm Shadow. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області

Українські захисники вдарили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада ЗМІ писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram та ОББС "Рейд" у Facebook .

При цьому в коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль".

"Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області", - сказано у повідомленні Сил безпілотних систем.

Перший удар по Росії ракетами Storm Shadow

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Bloomberg написало, що Україна вперше атакувала російську територію ракетами Storm Shadow. Водночас російські пропагандисти оприлюднили у Telegram відео прильотів у селищі Мар'їно.

Пізніше Defense Express написало, що ціллю української атаки міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна - маєток Барятинських.

За даними видання, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і навіть північнокорейські генерали.

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