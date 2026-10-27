У Німеччині розкрили свої плани на газопровід "Північний потік-2"

Німеччина отримувала від США пропозиції перезапустити "Північний потік-2", щоб відновити постачання російського газу до Європи. Проте країна не збирається йти на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь федерального уряду Німеччини на парламентський запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".

"Північний потік-2" не працюватиме

У федеральному уряді Німеччини наголосили, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" наразі не розглядається.

"Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2 не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою", - йдеться у документі.

Уряд нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала поступово обмежувати постачання природного газу до Німеччини. Ще до диверсій на газопроводах у вересні 2022 року постачання було повністю припинене.

Ці дії у ФРН розцінюють як свідчення ненадійності Росії як постачальника енергоресурсів.

Дії Євросоюзу

ЄС запровадив масштабні санкції проти російського енергетичного сектору через агресію проти України. У межах стратегії REPowerEU Євросоюз взяв курс на поступове припинення енергетичної залежності від РФ. Федеральний уряд повністю поділяє ці дії.

Пропозиції США

Розмовам про перезапуск "Північного потоку" передувала низка повідомлень щодо перемовин між Вашингтоном та Кремлем. У лютому нібито представники Росії та США проводили таємні переговори щодо відновлення роботи газопроводу у співпраці з американською стороною.

У жовтні джерела повідомляли, що радник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер обговорили можливість залучення американського інвестора до проєкту.

Наадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала Україні відновити транзит російського газу до Європи в межах мирної угоди. Європейські посадовці сприйняли цю ідею різко негативно.

У розмовах США і Росії згадували і газопровід "Північний потік-2". Одне з джерел назвало його перезапуск у разі мирної угоди "найпростішим кроком".