"Северный поток" не заработает после войны: ЕС отказался от российского газа

Еврокомиссия исключила возобновление работы газопровода "Северный поток" по завершении войны РФ в Украине. ЕС продолжит отказываться от российского газа вне зависимости от возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Европа уже знает цену зависимости от российских энергоносителей, которые Кремль использовал как инструмент политического давления.

"Мы слишком хорошо знаем скрытую цену зависимости от России в закупках ископаемого топлива. Его использовали как оружие, и мы заплатили за это цену, поэтому мы об этом не забываем", - заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Она также напомнила, что именно Россия первой прекратила поставки газа в Европу.

Позиция Еврокомиссии соответствует курсу, озвученному президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. На прошлой неделе она заявила, что санкции против российского энергетического сектора будут оставаться в силе, пока Москва не прекратит войну.

В то же время, отказ от российского газа закреплен в отдельном законодательстве ЕС и не зависит только от санкций или хода мирных переговоров.

"Действующее законодательство также не привязано ни к санкциям, ни к каким-либо геополитическим событиям. Так что независимо от того, что произойдет, мы постепенно выводим российский газ и СПГ с европейского рынка", - заявила представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Когда Европа полностью откажется от российского газа

Согласно плану ЕС, импорт российского газа должен постепенно прекратиться до конца 2027 года. Краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) уже прекращены, а долгосрочные контракты на СПГ должны завершиться к январю 2027 года.

Последний этап предусматривает прекращение контрактов на поставку трубопроводного газа, в том числе ранее связанных с "Северным потоком". Их планируется завершить к сентябрю 2027 года.

Для отмены или изменения этого курса необходимо новое предложение Еврокомиссии и поддержка квалифицированного большинства государств-членов.

Почему снова заговорили о "Северном потоке"

На фоне активизации переговоров по завершению войны появились сообщения, что США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу , в частности через "Северный поток", с участием американского инвестора.

По сообщениям, стороны также рассматривают другие потенциальные экономические договоренности, связанные с активами "Лукойла", ядерными технологиями и арктическим СПГ.

Однако в Европе выступают против возвращения к прежней модели энергетической зависимости от Москвы.

Как известно, "Северный поток" - 1" не работает после взрывов в сентябре 2022 года, а "Северный поток - 2" так и не получил сертификации от немецких властей. Оба газопровода находятся под ограничениями ЕС.

На полномасштабное вторжение России в Украину на российский трубопроводный газ приходилось около 40% импорта газа в ЕС. В 2025 году эта доля сократилась приблизительно до 6%.