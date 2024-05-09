У Північній Македонії правляча партія визнала свою поразку на виборах

У Північній Македонії за результатами парламентських та президентських виборів, що відбулися 8 травня, права опозиція (партія VMRO-DPMNE) здобула значну перемогу. Натомість правляча Соціал-демократична партія (SDSM) вже визнала свою поразку на голосуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Балканську службу " Радіо Свобода ".

Парламентські вибори

Оприлюднені виборчою комісією результати показали, що права опозиція набрала 42% голосів з 72% підрахованих голосів на парламентських виборах проти 14% для SDSM.

"Результат розчаровує, і це великий удар для SDSM", - сказав лідер правлячої партії Дімітар Ковачевський на прес-конференції, визнаючи поразку.

Він також закликав до ґрунтовного перегляду своєї партії.

Натомість лідер правої опозиції Хрістіян Міцкоскі біля штаб-квартири партії в центрі Скоп'є оголосив своїм прихильникам, що перемога цієї політсили на виборах стала "історичною перемогою народу".

Зазначається, що виборці цієї балканської країни продемонстрували розчарування досить млявим просуванням країни на шляху до вступу до Європейського союзу, що й, судячи з усього, відобразилося на електоральних симпатіях на цих виборах.

Президентські вибори

Згідно з підрахунком понад 50% бюлетенів, опозиційна кандидатка 70-річна Силяновська-Давкова від націоналістичної опозиційної партії Внутрішня македонська революційна організація "Демократична партія за македонську єдність" (VMRO-DPMNE), набирає 64% голосів.

А чинний президент країни, 61-й річний Стево Пендаровський вже визнав свою поразку, та привітав переможця.

Тепер, після виборів, Силяновська-Давкова стає першою президенткою балканської країни.

Що кажуть у виборчій комісії

За словами представників виборчої комісії, явка на президентських виборах у Північній Македонії становила 46,31%, а на парламентських виборах - 53,3%.

Як заявив голова Державної виборчої комісії Александар Даштевскі, вибори були "успішними, чесними та демократичними".

Україна та Північна Македонія

Раніше повідомлялося, що у серпні минулого року український уряд ухвалив постанову запуску оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, схвалену ще у жовтні 2022 року.

Також перед тим РБК-Україна писало, що у червні 2023 року Україна та Північна Македонія домовились про "транспортний безвіз". Угода передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.