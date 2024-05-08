Чи є загроза для допомоги Україні на тлі виборів у Європі: оцінка посла ЄС

Країни Європи, ймовірно, збережуть допомогу Україні, незважаючи на вибори у понад 15 державах та Європарламенті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " 24 каналу " заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Підтримка України серед європейських політиків дуже стабільна зараз, те саме ми бачимо і в соцопитуваннях. І я переконана, що так само буде і після виборів", - додала посол.

Вона наголосила, що під час виборів радикальні партії, які переважно не підтримують Україну, завжди мають шанс перемогти, але "центристи, ймовірно, утримаються".

Вибори у Європі

Варто зауважити, що президентські вибори в Європі у 2024 році відбудуться у Литві, Північній Македонії, Ісландії, Фінляндії, Словаччині, Румунії та Молдові.

При цьому парламентські вибори відбудуться у Литві, Північній Македонії, Португалії, Чехії, Румунії, Хорватії, Сан-Марино, Бельгії та Австрії.

Також вибори відбудуться і в США, які є основним союзником України у війні із Росією. Від республіканців братиме участь Дональд Трамп, а від демократів - Джо Байден.

Якщо з позицією Байдена щодо допомоги Україні все очевидно, то з Трампом все складніше. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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