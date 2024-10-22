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У Північній Кореї цинічно спростували відправку військ на війну проти України

Нью-Йорк, Вівторок 22 жовтня 2024 18:48
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У Північній Кореї цинічно спростували відправку військ на війну проти України Ілюстративне фото: Північна Корея хоче відправити солдатів на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Північній Кореї запевняють, що нібито не направляли своїх солдатів до Росії для війни проти України. Відповідну інформацію Пхеньян вважає "безпідставними чутками".

Про це заявив представник КНДР в ООН Ча Сон Нам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Що стосується так званої військової співпраці з Росією, наша делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки", - заявив представник КНДР на сесії першого комітету Генасамблеї ООН із роззброєння та міжнародної безпеки.

Також він додав, що, на його думку, метою таких чуток нібито є очорніння іміджу КНДР та "підрив законних, дружніх і співробітницьких відносин між двома суверенними державами".

Yonhap звернула увагу, що це перший публічний коментар північнокорейського чиновника щодо інформації про відправку північнокорейських солдатів до Росії для війни проти України.

Так Ча Сон Нам відреагував на ствердження постпреда України в ООН Сергія Кислиці про те, що Північна Корея планує відправити на війну проти України 11 тисяч своїх солдатів.

Солдати КНДР можуть воювати проти України

Нагадаємо, як зазначали джерела РБК-Україна, північнокорейських солдатів вже доставили в Росію. Там їх готують до війни проти України.

Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI оприлюднив відео, на якому солдатам КНДР вже видають російську військову форму. Відео записали на одному із російських полігонів на Далекому Сході.

При цьому сьогодні, 22 жовтня, у мережі оприлюднили нові відеодокази присутності північнокорейських військових на території Росії.

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