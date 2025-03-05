У Північній Кореї розкритикували "провокації" Трампа і пригрозили наслідками

Так, Кім засудила візит американського авіаносця USS Carl Vinson до Південної Кореї в неділю, 2 березня, і заявила, що ця акція є частиною "політики конфронтації" проти Півночі.

"Як тільки в цьому році з'явилася нова адміністрація, США посилили політичні та військові провокації проти КНДР, "продовжуючи" ворожу політику колишньої адміністрації", - сказала Кім.

За її словами, така ворожа політика з боку США, дає Пхеньяну достатні підстави для посилення на невизначений термін своїх сил стримування ядерної війни.

Кім також розкритикувала розгортання американських стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer над Корейським півостровом у рамках спільних навчань зі США та Японією.

Крім того, вона розкритикувала обіцянку трьох союзників, яку вони дали на конференції з безпеки в Мюнхені у лютому, що закликала до денуклеаризації Півночі.

У Міністерстві оборони Південної Кореї повідомили, що коментарі Кім Йо Чжон є обманом, щоб виправдати свої ракетні ядерні розробки.

"Ядерна зброя Північної Кореї ніколи не буде прийнятною. Єдиний спосіб для Північної Кореї вижити - це відмовитися від своєї одержимості та ілюзій щодо ядерної зброї", - йдеться у заяві відомства.

Візит авіаносця США до Південної Кореї

У неділю, 2 березня, військово-морські сили Південної Кореї повідомили про прибуття американського авіаносця до південного портового міста Пусан. Візит має продемонструвати силу в протистоянні Північній Кореї.

Атомний авіаносець Carl Vinson є першим американським авіаносцем, що пришвартувався у південнокорейському порту з моменту початку другого терміну президентства Трампа в січні.

Президент США провів безпрецедентні саміти з північнокорейським лідером під час свого першого терміну і вихвалявся їхнім особистим взаєморозумінням.

На початку лютого цього року Трамп заявив, що продовжить співпрацювати з Кім Чен Ином.