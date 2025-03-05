В Северной Корее раскритиковали "провокации" Трампа и пригрозили последствиями

Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за усиление "провокаций". По ее словам, это оправдывает усиление КНДР своих сил ядерного сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, Ким осудила визит американского авианосца USS Carl Vinson в Южную Корею в воскресенье, 2 марта, и заявила, что эта акция является частью "политики конфронтации" против Севера.

"Как только в этом году появилась новая администрация, США усилили политические и военные провокации против КНДР, "продолжая" враждебную политику прежней администрации", - сказала Ким.

По ее словам, такая враждебная политика со стороны США, дает Пхеньяну достаточные основания для усиления на неопределенный срок своих сил сдерживания ядерной войны.

Ким также раскритиковала развертывание американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над Корейским полуостровом в рамках совместных учений с США и Японией.

Кроме того, она раскритиковала обещание трех союзников, которое они дали на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале, призвавшее к денуклеаризации Севера.

В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что комментарии Ким Е Чжон являются обманом, чтобы оправдать свои ракетные ядерные разработки.

"Ядерное оружие Северной Кореи никогда не будет приемлемым. Единственный способ для Северной Кореи выжить - это отказаться от своей одержимости и иллюзий касательно ядерного оружия", - отмечается в заявлении ведомства.

Визит авианосца США в Южную Корею

В воскресенье, 2 марта, военно-морские силы Южной Кореи сообщили о прибытии американского авианосца в южный портовый город Пусан. Визит должен продемонстрировать силу в противостоянии Северной Корее.

Атомный авианосец Carl Vinson является первым американским авианосцем, который пришвартовался в южнокорейском порту с момента начала второго срока президентства Трампа в январе.

Президент США провел беспрецедентные саммиты с северокорейским лидером во время своего первого срока и хвастался их личным взаимопониманием.

В начале февраля этого года Трамп заявил, что продолжит сотрудничать с Ким Чен Ыном.