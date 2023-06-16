Северная Македония – Украина: как Шевченко стал объектом охоты в памятной встрече

Перед поединком третьего тура квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборной Северной Македонии и национальной командой Украины болельщики со стажем вспомнили инцидент в не совсем товарищеском матче соперников 20 лет назад. Тогда легендарному Андрею Шевченко выбили передние зубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

"Сине-желтые" под руководством Олега Блохина приехали на Балканы для спарринга перед стартом отбора к ЧМ-2006. На острие атаки украинской сборной вышел тогда звезда планетарного масштаба Шевченко.

Бомбардир как раз ишел к Скудетто в составе "Милана" и "Золотому мячу" в конце года. Из-за тяжелого игрового графика Шевченко договорился с Блохиным, что в контрольном поединке выйдет на первый тайм. Впрочем, даже 45 минут не доиграл.

Форвард со старта попал под плотную опеку защитников Северной Македонии. Шевченко били безжалостно, а незадолго до перерыва Милан Стояновски заехал украинцу локтем в лицо. Нападающий снял футболку и ушел в раздевалку досрочно.

Фанаты и пресса раскритиковали Шеву за за выброшенную футболку национальной команды. Но на защиту наследника стал Блохин. Он заявил, что нет никаких претензий к форварду, и сделал того главным действующим лицом команды в победной квалификации на Мундиаль.

"Этот парень умышленно ударил мне локтем в лицо. При этом арбитр никак не отреагировал. У меня два передних зубы вошли внутрь. Я потерял прикус, попробовал и понял, что не могу. Даже подумал, что он мне челюсть сломал", – позже вспоминал Шевченко.

Этот матч завершился минимальной победой балканцев. Однако последующие встречи команд завершались в пользу сборной Украины. "Сине-желтые" дважды одолели македонцев в отборе к Евро-2016, а затем переиграли теперь принципиального оппонента на групповом этапе чемпионата Европы в 2021 году.

Новый матч Северная Македония – Украина состоится 16 июня в Скопье. Поединок примет Национальная арена "Тоше Проески". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.